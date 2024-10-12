今月、中国・河南省で撮影された映像です。女性が急いで車に乗り込んだ直後、男性が車のボンネットによじ登り、大声で叫んでいます。中国のSNSから「花嫁を連れていくなら、あと18万8000元（約395万円）出せ」この車は、新郎と花嫁を乗せるウェディングカー。男性は新婦の兄で、結納金をもっと支払うよう新郎に要求していたということです。新郎は、すでに結納金を新婦に渡していましたが、個人の口座に入金したため、新婦