2018年と2019年に上演された音楽朗読劇「ヘブンズ・レコード」が、「ひまわりの歌〜ヘブンズ・レコードからの景色〜」とタイトルを変え、来年1月に神戸と東京で上演されることが12日、発表された。主演は「Aぇ!group」の佐野晶哉（22）が務める。この記事の写真を見る劇団ミュの主宰で、阪神・淡路大震災をテーマにした舞台や小説などを手掛けている岡本貴也氏によるオリジナル作品。震災から5年後の神戸を舞台に、生演奏やイメー