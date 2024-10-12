10月11日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「秋冬カラーを使ったミュートメイク＆ヘアアレンジ」が紹介されました。【映像】蛯原友里、プロが教える“秋冬カラーを使ったミュートメイク＆ヘアアレンジ”に目が点「ブラウンカラーでも全然いける！」教えてくれたのは、ヘア＆メイクアップアーティストのKUBOKIさん。モデルや女優のヘアメイクはもちろん、雑誌やメディアへの出演