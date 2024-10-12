自己管理が徹底できることは、日々の生活や仕事において非常に重要です。特に、自分に厳しいタイプは、目標達成に向けて着実に進む力を持っています。今回は、MBTI診断を基に、自己管理が得意で自分に厳しいタイプをランキング形式でご紹介します。■第3位：ESTJ（幹部）ESTJタイプは、組織的で効率的なアプローチを好むため、自己管理においても一貫したルールを守ります。彼らは目標に向かって計画を立て、その計画を遂行するた