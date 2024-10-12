伊藤健太郎が芸能事務所「イマージュエンターテインメント」を９月10日で退社して、しばらくが経つ。伊藤は同社に移籍した翌月の2020年10月にひき逃げ事故を起こし、道路交通法違反などの容疑で逮捕（のちに不起訴処分）されて謹慎。当時、スポンサーなどから請求された違約金は数億円にのぼるとされたが、事務所が立て替え、献身的に支えた。2021年６月に芸能活動を再開して以降、順調に活動していたにもかかわらずの退所劇だ