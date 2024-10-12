総裁選後の組閣では勝ち組負け組の明暗が色濃く表れた。選挙戦で?石破応援団?についた、岩屋毅外相（67）、村上誠一郎総務相（72）など6人が論功行賞で入閣。加藤勝信外相（68）は茂木派だが、菅義偉（75）内閣時代に官房長官を務めている。横滑りの林芳正官房長官（63）と党人事で政調会長となった小野寺五典氏（64）などは岸田派。こうしてみれば挙党一致がほど遠いお友達寵愛＆キングメーカーへの気遣いばかりのツギハギ内