米大統領選が11月5日に迫ってきている。目下、共和党のドナルド・トランプ候補と民主党のカマラ・ハリス候補、両者の支持率は拮抗。両陣営は激しい選挙戦を繰り広げている。中でも、トランプ候補は?絶口調?で、ハリス候補への人格攻撃をヒートアップさせている。9月28日の集会では、不法移民問題を批判する文脈でハリス候補を「精神障害だ」と罵倒した。もはや悪口の域を超えた論調だが、?トランプ節?は健在であることがわか