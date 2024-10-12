◇ナ・リーグ地区シリーズ第5戦ドジャースーパドレス（2024年10月11日ロサンゼルス）ポストシーズン男の一発でドジャースが運命の一戦の先手を握った。2回二死二塁、試合を動かしたのはE・ヘルナンデスだった。パドレス先発・ダルビッシュの初球、94.7マイル（152.4キロ）直球を強振。打球は青く染まった左翼スタンドへと美しい弧を描いた。ポストシーズン通算14本塁打目となる先制弾。ポストシーズン男の一発でベンチは