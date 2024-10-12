「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャースパドレス」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースが二回に先制した。Ｋ・ヘルナンデスが左翼に先制ソロをたたきこんだ。先頭のマンシーがフルカウントから四球を選んで出塁。しかし続くスミスが三ゴロ併殺打に倒れて重苦しい雰囲気が漂う中、Ｋ・ヘルナンデスが初球を完璧に捉えた。打球は左翼席へ一直線。スタンドからは大歓声が沸き起こり、三塁ベンチから大谷翔平選手が出て感情