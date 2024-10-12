中国自動車メーカーの安徽江淮汽車集団、９月の販売台数は２・８％増安徽江淮汽車集団（JAC）がシドニーで公開した「JACT9」。（3月22日撮影、シドニー＝新華社記者/李暁渝）【新華社合肥10月12日】中国の自動車メーカー、安徽江淮汽車集団（JAC）は11日、9月の自動車生産・販売台数（速報値）を発表した。生産は前年同月比2.0％減の3万9471台、販売は2.8％増の3万9591台だった。うち新エネルギー車（NEV）の生産は15.3％減の3