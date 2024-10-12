外出先でiPhoneやApple Watch、AirPodsを充電しようとした結果、充電器やケーブルでカバンの中がゴチャゴチャになってしまったり、コンセントの差し込み口が不足してしまったりといった事態に陥った経験がある人は多いはず。Ankerが2024年9月30日(月)に発売した「Anker MagGo Wireless Charging Station (3-in-1, Foldable Pad)」では、折り畳むと幅わずか7.5cmになる小型ボディにもかかわらず、iPhone、AirPods、Apple Watchとい