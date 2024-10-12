松屋やすき家など、牛丼チェーンでも広がりつつある深夜料金（価格）。消費者からは不満の声も出ていますが、それだけ牛丼チェーンが社会のインフラになっているということなのかもしれません（筆者撮影）飲み会の帰り道に小腹がすいて、ちょっと牛丼屋にでも寄ろうかな、と思った。近所の松屋は24時間営業で、いつでも私を迎え入れてくれる。タブレットで「牛めし並」を選んで注文しようとしたら、なぜか画面が最初に戻ってしまう