核兵器による惨禍を繰り返さないための、力強いメッセージになる――。日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）が今年のノーベル平和賞に決まったことを受け、国連や、核をめぐる問題に取り組む国際機関からは祝福の声が上がった。【画像】被団協へのサプライズ授賞、39歳委員長が抱く少年時代の「記憶」国連のグテーレス事務総長は11日、受賞決定を祝福する声明を発表した。被爆者について「たゆまぬ努力と困難を乗りこえる