福岡南署は12日、福岡市南区三宅3丁目付近の公園で11日午後3時半ごろ、小学生男児が女から財布を取り上げられそうになるなど同区内で不審者事案が連続発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同日午後5時20分ごろには、同区大橋1丁目付近の路上で通行中の小学生女児が女から無言で服をつかまれそうになった。女は40から50歳くらいで身長160程度の小太り。ミディアムヘアーに白色のマスクを着用していたという。