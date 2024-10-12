トップに戻る 地域住民を災害や犯罪から守るため、警察官や自衛官として危険を伴う職務に従事した元公務員らに贈られる第43回危険業務従事者叙勲の受章者3365人（女性18人）が12日付で公表され、福岡県内からは159人（同0人）が選ばれた。内訳は瑞宝双光章72人、瑞宝単光章87人。発令は11月3日。★@★▽瑞宝双光章（72人）◇防衛功労生地雅人61元1等空尉春日井沢敏文61元2等空尉遠賀石神徹61元2等陸佐久