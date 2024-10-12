今夏にバイエルン・ミュンヘンに加入した日本代表DF伊藤洋輝の復帰、および新天地デビューが近いようだ。そうしたなか、ドイツ紙『Bild』が報じた内容に韓国メディア『InterFootball』が鋭く反応した。『Bild』は10月11日付けで「フィットしたイトウの前に震えなければならない５人のスター」を紹介。まず、「ヒロキ・イトウが10月７日からボールを使った個人練習を始めた。中足骨の骨折からの復帰に向けて重要な一歩を踏み出し