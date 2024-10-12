北海道・滝川警察署は2024年10月11日、詐欺の疑いで札幌市白石区に住む無職の男（59）を逮捕しました。男は10日午後、所持金がないにもかかわらず、札幌市白石区から約80キロ離れた滝川市までタクシーを走行させ、約3万2000円の無賃乗車をした疑いが持たれています。警察によりますと、男は夕方ごろに白石区から乗車し、約80キロ離れた滝川市まで移動し市内の交差点で、歩行者に対し「目が合った」などと車内から因縁をつけ