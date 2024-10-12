◇MLB 地区シリーズ 第5戦 ドジャース-パドレス(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)勝った方がリーグ優勝決定シリーズへ進む地区シリーズ第5戦、ドジャースは山本由伸投手が先発、パドレスはダルビッシュ有投手が先発投手をつとめています。1番・DHでスタメン出場したドジャースの大谷翔平選手は第1打席、ダルビッシュ投手の152キロのストレートを見逃すと2球目のストレートは見送り1ボール1ストライク。3球目のスプリットはボー