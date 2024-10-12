「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−パドレス」（１１日、ロサンゼルス）パドレスのダルビッシュ有投手が先発。上々の立ち上がりで初回を無失点に抑えた。初回、大谷をフルカウントから内角低めスライダーで空振り三振。２番ベッツのバットをへし折り、遊ゴロに打ち取った。フリーマンには初球を打たれ、右前打を許した。だが、ヘルナンデスは一邪飛に仕留め、無失点で切り抜けた。大谷との対戦は９打数１安打。７打