◇ナ・リーグ地区シリーズ第5戦パドレス−ドジャース（2024年10月11日ロサンゼルス）パドレスのダルビッシュ有投手（38）が11日（日本時間12日）、敵地でのドジャースとのナ・リーグ地区シリーズ第5戦に先発。2回に先制点を許した。初回は先頭・大谷を空振り三振に仕留めるなど、1安打を許したものの無失点で立ち上がった。2回も先頭・マンシーに四球を与えたが、続くスミスを三ゴロ併殺に打ち取り、2死走者なしとした