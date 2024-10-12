大統領選が最終盤に差し掛かる中、トランプ陣営が当局に警備態勢の強化を要求した/Chip Somodevilla/Getty Imagesワシントン（ＣＮＮ）２度の暗殺未遂と今なお続くイランの脅しを受け、トランプ前米大統領の選挙陣営が警備強化を求めていることが分かった。事情に詳しい情報筋３人が明らかにした。要求内容には軍用機による輸送や、遊説先の地上で追加の安全措置を講じることが含まれるという。トランプ陣営はこのほか、地対空ミサ