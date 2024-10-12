卓球のアジア選手権は11日、カザフスタンのアスタナで行われ、男子ダブルスで張本智和（智和企画）松島輝空（木下グループ）組と戸上隼輔（井村屋グループ）篠塚大登（愛知工大）組が準々決勝に進んだ。女子ダブルスでは大藤沙月、横井咲桜組（ミキハウス）と張本美和、木原美悠（木下グループ）組が8強入りした。（共同）