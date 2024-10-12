阪神・前川右京外野手（２１）が、ＤｅＮＡとのＣＳファーストステージ第１戦（１２日、甲子園）に向け、１１日の甲子園全体練習で、約２時間、汗を流した。「緊張は絶対にすると思いますし、楽しめるかと言われたらそうでもないかもしれないですが。感謝の気持ちをもってプレーしたいです」。今季は右投手が先発時にスタメン起用されることが多く、初戦の先発でハマのエース左腕・東とは初対戦。それでも、８日の練習後には岡