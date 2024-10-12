札幌市清田区にある美しが丘病院で、立て続けに騒動が発生している。 労組病院支部長の看護師長が雇い止めに 札幌美しが丘病院は、札幌市豊平区に本部を置く医療法人北武会が運営する病院。北武会は札幌美しが丘病院のほかにいくつかの病院や介護老人保健施設、認知症に対応した介護グループホームなども運営している。 同病院をめぐって一体何が起きているのか。 端的にいえば、定年後のフルタイムで有期再雇用さ