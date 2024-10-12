◇ナ・リーグ地区シリーズ第5戦パドレス−ドジャース（2024年10月11日ロサンゼルス）パドレスのダルビッシュ有投手（38）が11日（日本時間12日）、敵地でのドジャースとのナ・リーグ地区シリーズ第5戦に先発。初回は走者を出しながらも無失点で立ち上がった。SNS上では大谷翔平投手（30）への2球目が物議となっている。初回、ダルビッシュは先頭・大谷翔平を打席に迎え、第1球は95マイル（約152・9キロ）の直球が真ん中