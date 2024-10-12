?天下の険（けん）の力持ち?・モニ１。運転台は屋根が平らでボックスのように見えます。箱根登山電車の運転台はカーブ区間も左右の見通しがきくよう中央に置かれます（筆者撮影）鉄道ファンも十人十色。鉄道に深入りするほど知りたくなるのがレア車両で、代表選手はJR東海が先ごろ2025年１月の走行終了を発表した「ドクターイエロー（正式名は『新幹線電気軌道総合試験車』、JR西日本の所有するT5編成の引退はまだ先です）」かも。