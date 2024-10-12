メジャーのプレーオフが日本のファンを虜にしている。【もっと読む】ダルビッシュと大谷、二人の「決定的な違い」とは？？？ナ・リーグの地区シリーズは、大谷翔平（29）、山本由伸（26）のドジャースと、ダルビッシュ有（38）、松井裕樹（28）のパドレスが大激戦を繰り広げ、2勝2敗のタイで行われた第5戦は、メジャー史上初めて、山本とダルによる日本人先発投手の投げ合いが実現した。注目度は高い。NHK総合が地上波中継し