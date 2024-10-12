【ホークス一筋37年 元名物広報が見た「鷹の真実」】#18《城島健司#2》最優秀バッテリー賞の授賞式で先輩投手に仕掛けた「いたずら」の中身藤本博史◇◇◇ヒゲをたくわえ、いかにもコワモテといった風貌。前監督で、現在は球団の特別アドバイザーを務める藤本博史さん（60）はその見た目通り、厳しい面があります。柳田の項で書いたように、一度やると決めた練習は強引に引きずってでもやらせる。特に怒らせたら