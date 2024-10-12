「下半身が出てしまったが、見せようとしたわけではありません。短パンに1週間前から穴があいてしまった」中1女子に2万円渡し性的暴行…逮捕されたロリコン維新元議員・椎木保容疑者は小中高の元教員調べに対し、小学校校長は、こう容疑を否認しているという。福岡県大川市の歩道で穴のあいた短パンから下半身を露出したままランニングをしたとして、筑後市立筑後北小の校長・松尾泰弘容疑者（59）が10日、公然わいせつの疑い