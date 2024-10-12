核兵器廃絶運動を続けてきた市民団体の日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）が１１日、今年のノーベル平和賞受賞者に選定された。ノルウェーのノーベル賞委員会は「核兵器のない世界を実現するための努力と、核兵器が二度と使用されてはならないことを証言によって示してきた」と明らかにした。日本のノーベル平和賞の受賞は１９７４年の佐藤栄作元首相以来５０年ぶり。日本被団協は米国による１９４５年の広島・長崎原爆投下