【経済ニュースの核心】10月は3000品目前後が値上げ、日本経済には強弱材料が混在…総選挙は需要を喚起するのかAV機器メーカーの船井電機（大阪府大東市）の株式について、東京都のネット広告会社が仮差し押さえを申請し、9月初めに東京地裁がこれを認める決定を出していたことが明らかになった。関連会社の広告代金の未納が原因とされる。また、上田智一社長（51）が9月27日付で辞任した。理由は明らかにしていない。船井電機