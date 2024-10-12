【マネーの教科書】金利上昇局面なのに…銀行株はなぜ活気づかない？投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェット氏が日本で商社の次に「金融セクター」を狙うのではないかと期待が広がっている。商社株は2020年8月にバフェット氏が投資したことが判明。その後、5大商社株は大幅に上昇した。今後、日本の銀行株が買われることがあれば、便乗投資で儲けることができるかもしれない。現在、メガバンクの株は予想配当利回りが3％台