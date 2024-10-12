「週刊文春」の報道で名誉を棄損されたとして、ダウンタウンの松本人志（61）が文藝春秋に5億5000万円を求めた損害賠償訴訟は、延期になっていた第2回弁論準備手続きが11月11日に実施されることとなった。そんな中で報じられたのが、松本と同じ吉本興業所属のお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー、斉藤慎二（41）による女性への性加害だ。【もっと読む】ジャンポケ斉藤慎二 ロケ車内での性的行為には“常習説”…吉本