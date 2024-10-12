【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#213【写真】【追悼】島崎俊郎さんこそ生粋の芸人 自らの葬儀でも「“アダモ”ちゃんで笑いを取りたい」と小林すすむ◇◇◇今やドラマ「踊る大捜査線」の中西係長役で知られる、小林すすむさん。私のような60代の者にはお笑いトリオ「ヒップアップ」のメンバーとしてのほうが認知度は高いと思います。スーさん（小林さん）とは30年以上前、深夜番組で半年ご一緒させていただきま