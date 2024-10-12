AKB48を担う次世代メンバーたちが確かな実力を見せた。9月28日、ライブツアー「AKB48 17期生昇格記念LIVE！ 新メンバー挨拶まわり〜私たち、AKB48です〜」がZEPP YOKOHAMAで千秋楽公演を迎える。7月から宮城、大阪、愛知、福岡、神奈川と巡ってきたツアーには、今年3月に正規メンバーに昇格した17期生の9名と、18期・19期研究生の13名を加えたフレッシュな22名がステージ上で輝いていた。1曲目「大声ダイヤモンド」のイントロが流