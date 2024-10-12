NHK『連続テレビ小説』の第111作である橋本環奈主演『おむすび』が、9月30日からスタートした。初回の世帯平均視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下＝同）は16.8％で、24年前期の伊藤沙莉主演『虎に翼』の16.4％を上回った。また、Googleトレンドの『ウェブ検索』でも、『#虎に翼』と『#おむすび』を比べると、『#おむすび』初回が過去12ヶ月で最高値となり、これを100として、『#虎に翼』の第9週の83、第1週の79などいずれ