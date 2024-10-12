【ニューヨーク＝小林泰裕】米航空機大手ボーイングは１１日、数か月以内に全従業員の約１０％にあたる約１万７０００人を削減する方針を発表した。９月から続くストライキで工場が停止して損失が拡大しており、財務基盤の立て直しを急ぐ狙いがある。ボーイングでは、労働組合が９月１３日、会社側の賃金の引き上げが不十分として１６年ぶりにストに踏み切った。この影響で航空機生産の大半が停止し、１０月下旬に発表予定のボ