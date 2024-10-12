「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−０パドレス」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースの奥さまたちで構成される「ドジャーワイブス」のインスタグラムに新規投稿され、ドジャースタジアムで記念撮影した写真がアップされた。「仕事は終わらない！」と記され、奥さまたちの集合写真をアップ。大谷翔平選手の真美子夫人も後列で笑みを浮かべている。第５戦は勝った方がナ・リーグ優勝決定シリーズに進出。メッセージは