”楽しんで（ENJOY）つながる（JOINT）”をコンセプトに、ファンとアーティストが一緒に創り上げるNHKの新たな音楽番組『JOYNT POPS』がスタートした。【写真ギャラリー】JOYNT POPS #1（記事未掲載カット多数）NHK BSP4K（10月9日放送）とNHK BS（本日10月12日 23:30〜放送）で放送されるこの番組は、番組HPに寄せられたファンの声がステージなどの内容に反映される、インタラクティブな音楽プログラム。毎回1組の”JOYNTアーティ