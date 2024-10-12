デビュー直後、惜しい試合が続いていただけに、この勝利は格別だろう。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」10月11日の第2試合はセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が初トップを獲得。チームはこの日試合のなかったKADOKAWAサクラナイツを抜き首位奪還だ。【映像】堂岐、初トップを手繰り寄せた手順バッチリ親満貫試合は起家からBEAST X・菅原千瑛（連盟）、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、TEAM雷電・瀬戸熊直樹