【ニューヨーク時事】国連の中満泉軍縮担当上級代表（事務次長）は１１日、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）へのノーベル平和賞授与決定は「核兵器禁止条約の推進に勢いをもたらす」と述べ、歓迎した。ニューヨークの国連本部で記者会見した。中満氏は、核禁条約の成立への貢献など「（被団協は）核軍縮分野における成果の陰の立役者だ」とたたえた。その上で、核禁条約に否定的な日本政府に対し、締約国会議へのオブ