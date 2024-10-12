兵庫県の斎藤元彦前知事がパワハラ疑惑などで告発されたニュースが世間を騒がせた。パワハラや権力の乱用が行われ続けると、組織はどうなってしまうのか、経営学の視点から考えてみよう。（やさしいビジネススクール学長中川功一）パワハラの悪影響を受けるのは当事者だけではないパワハラ疑惑が取り沙汰され、兵庫県の斎藤元彦知事が失職した。そんな中、今年9月、国内経営学のトップ誌『組織科学』では、興味深い論文が発表