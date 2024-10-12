■SNS型投資・ロマンス詐欺があらたな脅威にSNS型投資・ロマンス詐欺の脅威が増している。警察庁によると2024年は8月までのSNS型投資・ロマンス詐欺の被害額がそれぞれ約641億円、約236億円にのぼり極めて深刻な状況となった。同時期の特殊詐欺の被害額は約350億円なので、合計では大きく上回る。その手口を見てみると、SNS型投資詐欺はインスタグラムやフェイスブックのバナー広告をクリックしたことから被害に遭ったケースが多い