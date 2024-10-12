空音央（ねお）監督初の長編劇映画「ＨＡＰＰＹＥＮＤ」が公開中だ。近未来の日本を舞台に、男子高校生２人の友情の揺らぎを描いた物語。社会や政治への強い関心もにじみ、王道の青春映画とはひと味違った作品になっている。卒業を控えた親友同士のユウタ（栗原颯人（はやと））とコウ（日高由起刀（ゆきと））は、ある騒動をきっかけに社会に対する姿勢が互いに異なることに気づく。その違和感が、揺るぎなかった友情に暗い影