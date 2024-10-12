お笑いトリオ・ジャングルポケットの太田博久さんは10月11日、自身のInstagramを更新。メンバーの斉藤慎二さんの騒動後、初めての投稿に声援が集まっています。【実際の投稿：ジャンポケ太田、騒動後初のインスタ更新】「柳原さんから頂きました」太田さんは「柳原さんから頂きました」とつづり、1枚のソロショットを投稿。お笑いタレントの柳原可奈子さんからもらったという、小さい帽子のヘアアクセサリーを着用した姿です。太田