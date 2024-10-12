東京工芸大学芸術学部は、10月25日(金)から11月15日(金)まで「芸術学部フェスタ2024」を開催します。 東京工芸大学芸術学部「芸術学部フェスタ2024」  ■芸術学部フェスタ2024主催： 東京工芸大学会期： 10月25日(金)〜11月15日(金)※日・祝日及び11月9日(土)は閉館時間： 10:00〜18:00(土曜日は16:30まで、10月25日(金)は12:30〜開館。11月15日(金)は15:00まで。)場所： 東京工芸大学中野キャンパス(東京都中野区