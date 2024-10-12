みなさんは、「筋トレ」が好きな人が多い都道府県はどこだと思いますか。RIZAP株式会社（東京都新宿区）が、このほど発表したランキング結果によると、1位は「和歌山県」となりました。【図版】「有酸素運動」が大好きな都道府県ランキングは…（調査結果を見る）調査は、2024年1月〜7月の期間に同社が展開するコンビニジム「chocoZAP（チョコザップ）」会員の顧客属性、運動、体組成、来館、サービス予約、利用マシン等、顧客デー