毎週月曜日から金曜日まで放送されているNHK連続テレビ小説『おむすび』（土曜日は1週間の振り返り）。10月14日放送の第11話では、結（橋本環奈）がパラパラを練習する姿を陽太（菅生新樹）が発見する。 参考：『おむすび』早期離脱はもったいない？『虎に翼』視聴者も響く平成ギャル文化 結がハギャレン（博多ギャル連合）のみんなとパラパラダンスの練習をすることになった第10話。 第11話では、結（橋本環奈）は、糸