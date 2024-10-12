米大リーグのポストシーズンは１１日（日本時間１２日）、ナ・リーグ地区シリーズのドジャース（西地区１位）−パドレス（同２位）の最終第５戦が行われる。先発投手は、ドジャースが山本由伸、パドレスはダルビッシュ有。チームの運命を左右する日本人投手の投げ合いを、過去の成績などから占ってみる。（デジタル編集部）初戦で３回５失点と打ち込まれた山本。ただ、打ち込まれた次の試合では、今季たびたび好投を見せてきた