名古屋・栄を拠点に活動するSKE48は新曲「告白心拍数」を2024年10月2日に発売し、5日には発足から丸16年を迎えた。12〜14日には名古屋市内で16周年記念コンサートを予定している。今回の新曲は、疾走感あふれる「王道恋愛ソング」といい、熊崎晴香さん（27）が、加入から12年で初のセンターポジションを射止めた。熊崎さん、荒井優希さん（26）、太田彩夏さん（24）、浅井裕華さん（20）の4人に、新曲への思いと、17年目に向けた意